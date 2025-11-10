조달청, 내년 혁신제품 시범구매 '수요 조사'

조달청은 '2026년 혁신제품 시범구매'를 위한 수요조사를 진행한다고 10일 밝혔다.

수요조사는 이날(10일)부터 내달 11일까지 혁신장터를 통해 진행한다. 대상은 268개 혁신제품이다.

혁신제품 시범구매는 혁신제품의 공공시장 진입을 촉진하고 시범사용 결과가 성공적으로 마무리됐을 때 국내외 판로를 확대할 수 있도록 돕기 위해 도입됐다.

공공기관이 행정서비스 향상과 국민 편의 제고에 필요한 혁신제품을 신청하면, 조달청이 선제적으로 구매해 공공기관이 시범 사용할 수 있도록 지원함으로써 공공시장에서 혁신제품의 성능을 입증하는 방식이다.

강희훈 조달청 신성장조달기획관은 "혁신제품 시범구매는 독창적 기술로 공공기관의 서비스 개선과 문제해결에 기여할 수 있는 새로운 기회"라며 "이번 수요조사에 많은 공공기관이 시범사용을 신청해 기관에서 필요로 하는 혁신제품을 적극적으로 활용할 수 있길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



