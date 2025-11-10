본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

조달청, 내년 혁신제품 시범구매 '수요 조사'

대전=정일웅기자

입력2025.11.10 14:46

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조달청은 '2026년 혁신제품 시범구매'를 위한 수요조사를 진행한다고 10일 밝혔다.


수요조사는 이날(10일)부터 내달 11일까지 혁신장터를 통해 진행한다. 대상은 268개 혁신제품이다.

혁신제품 시범구매는 혁신제품의 공공시장 진입을 촉진하고 시범사용 결과가 성공적으로 마무리됐을 때 국내외 판로를 확대할 수 있도록 돕기 위해 도입됐다.


공공기관이 행정서비스 향상과 국민 편의 제고에 필요한 혁신제품을 신청하면, 조달청이 선제적으로 구매해 공공기관이 시범 사용할 수 있도록 지원함으로써 공공시장에서 혁신제품의 성능을 입증하는 방식이다.


강희훈 조달청 신성장조달기획관은 "혁신제품 시범구매는 독창적 기술로 공공기관의 서비스 개선과 문제해결에 기여할 수 있는 새로운 기회"라며 "이번 수요조사에 많은 공공기관이 시범사용을 신청해 기관에서 필요로 하는 혁신제품을 적극적으로 활용할 수 있길 바란다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기