SKT, '골드번호 1만개 주인공' 찾는다…23일까지 응모 접수

박유진기자

입력2025.11.10 10:12

SKT 공식 대리점, T다이렉트샵 신청 가능

SK텔레콤이 골드번호 1만개의 주인공을 찾는 '2025년 골드번호 프로모션'을 진행한다고 10일 밝혔다. 사진제공=SKT

SK텔레콤이 골드번호 1만개의 주인공을 찾는 ‘2025년 골드번호 프로모션’을 진행한다고 10일 밝혔다. 사진제공=SKT

SK텔레콤은 총 1만개의 골드번호를 추첨하는 '2025년 골드번호 프로모션'을 진행한다고 10일 밝혔다.


골드번호는 ▲'1111', '0002', '3000'처럼 반복되는 숫자 ▲국번과 동일한 번호(ABCD-ABCD, ABAB-ABAB) ▲'1004', '1472' 등 특정 의미를 가진 번호 등으로, 이번에 응모할 수 있는 유형은 총 9가지다. 1인당 최대 3개까지 응모할 수 있다.

SKT는 2023년부터 연간 1만개의 골드번호를 추첨을 통해 제공하고 있다. 그중 가장 인기가 높은 유형은 국번과 마지막 4자리가 좌우대칭을 이루는 'ABCD-ABCD'형이다.


이번 추첨은 기존 가입자뿐 아니라 신규 가입 예정자도 참여할 수 있으며, 전국 SKT 공식 인증 대리점과 T다이렉트샵에서 신청할 수 있다. 접수 기간은 오는 23일까지이며, 당첨자는 11월 27일 발표된다.


추첨은 과학기술정보통신부와 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 및 유관기관이 참여하는 선호번호 추첨 위원회 입회하에 무작위로 진행된다. 당첨 고객에게는 문자메시지를 통해 개별 안내가 이뤄지며, 당첨 번호는 12월 1일부터 19일 사이에 등록해야 한다.

한편, SKT망을 사용하는 알뜰폰(MVNO) 이용자도 각 사업자 홈페이지를 통해 별도의 골드번호 추첨에 응모할 수 있다. 다만 골드번호는 타인 양도가 불가능하며, 이미 골드번호를 사용 중이거나 최근 1년 내 취득 이력이 있는 고객은 신청할 수 없다.


프로모션에 대한 자세한 내용은 T다이렉트샵 홈페이지에서 확인할 수 있다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
