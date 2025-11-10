본문 바로가기
농협은행, 네이버페이 양방향 포인트 전환 출시

오규민기자

입력2025.11.10 10:01

NH포인트·Npay 포인트
1대1 전환

NH농협은행이 네이버페이와 제휴해 NH포인트와 Npay포인트를 1대1 비율로 전환할 수 있는 '양방향 포인트 전환 서비스'를 출시하고, 이를 기념해 30일까지 다양한 이벤트를 진행한다.


이번 서비스로 NH멤버스 애플리케이션(앱)과 네이버페이 앱에서 자유롭게 포인트를 전환해 사용할 수 있다. 네이버페이에서 전환된 NH포인트는 범농협 금융·유통 계열사 및 제휴가맹점에서, NH포인트에서 전환된 Npay포인트는 네이버쇼핑, 간편결제 가맹점 등에서 이용할 수 있다.

농협은행, 네이버페이 양방향 포인트 전환 출시
서비스 출시를 기념해 다양한 이벤트가 마련됐다. Npay포인트를 1000 NH포인트 이상 전환한 고객 선착순 2000명에게 5000 NH포인트를 적립해준다. 전환 고객 중 총 2006명을 추첨해 골드바(6명), 1만 NH포인트(2000명)를 제공한다.

이외에도 ▲NH농협은행, 주고 또 주고 더블 적립 이벤트 ▲NH올원뱅크, 캐시백 쿠폰몰 포인트 페스타 ▲농협몰, NH포인트 페이백 이벤트 ▲NH손해보험, 헤아림 MBTI보험 포인트 페이백 이벤트 등의 다양한 제휴 이벤트를 함께 진행한다.


농협은행 관계자는 "젊은 세대가 즐겨 사용하는 네이버페이와 연계로 NH포인트의 활용도를 높이고 고객 편의를 강화하겠다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼과 협업해 실질적인 혜택을 제공할 것"이라고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
