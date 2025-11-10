조폐공사, 머니메이드 '돈달력' 3종 출시·판매

화폐 제조과정에서 발생한 부산물로 만든 '돈달력'이 출시·판매된다.

한국조폐공사는 11일부터 조폐공사 공식 쇼핑몰을 통해 '2026년도 머니메이드(moneymade) 돈달력' 3종을 사전예약 판매한다고 10일 밝혔다.

조폐공사는 올해 초 화폐굿즈 전문 브랜드 머니메이드를 론칭해 첫 제품으로 '돈볼펜'을 선보였다. 이어 지난달에는 '돈키링'과 '돈봉투'를 잇따라 출시해 친환경 굿즈를 통한 착한 소비 트렌드로 MZ세대로부터 관심과 호응을 받았다.

이달 신규로 선보이는 '돈달력'은 조폐공사 최초의 달력 상품으로 화폐의 상징성, 한국적 디자인 감성을 결합한 프리미엄 달력 2종과 행운을 상징하는 럭키 캘린더 1종으로 출시한다.

프리미엄 돈달력은 벽걸이형과 탁상형 2종으로 구성된다. 화폐 속 인물과 유적을 매개로 우리 문화와 역사를 스토리텔링화 한 것이 특징이다.

속지는 화폐 제조과정에서 생긴 부산물을 재활용해 만들어졌다. 지폐 가루를 활용한 친환경 용지에 다가오는 새해 풍요를 상징하는 황금 커버로 마감해 고급스러움을 더했다. 1차 생산량은 총 4000개로 벽걸이형은 2만2000원, 탁상형은 1만8000원에 각각 판매된다.

럭키 캘린더는 메모 및 일정 기록이 가능한 메모지가 포함된 데스크형으로 행운의 네 잎 클로버 디자인이 적용돼 포인트가 된다. 1차 생산량은 1000개 한정이며 가격은 2만4000원이다. 실용성과 디자인을 모두 갖춘 선물용 아이템으로 활용할 수 있다.

사전예약 판매는 11일부터 상품별 1차 준비 수량이 소진될 때까지 진행된다. 배송은 내달 8일부터 순차적으로 이뤄진다.

성창훈 조폐공사 사장은 "돈달력으로 국민과 함께 큰 행복을 나누는 2026년이 되길 바란다"며 "조폐공사는 앞으로도 화폐가 가진 신뢰와 희망의 가치를 일상으로 확장해 행운과 따뜻한 마음을 전하는 국민 참여형 'ESG 굿즈' 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



