본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

리디, 개발·제품 직군 13개 분야 경력직 채용

최호경기자

입력2025.11.10 09:18

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 23일까지 모집

리디 주식회사(리디)는 개발·제품 경력직 집중 채용을 진행한다고 10일 밝혔다.


이번 채용은 개발·제품 직군 내 ▲백엔드 ▲프론트엔드 ▲풀스택 ▲React-Native ▲Product Manager 등 총 13개 포지션을 모집한다. 경력 3년 이상이면 누구나 지원 가능하며, 오는 23일까지 리디 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

리디 주식회사는 개발·제품 경력직 집중 채용을 진행한다고 10일 밝혔다. 리디 주식회사

리디 주식회사는 개발·제품 경력직 집중 채용을 진행한다고 10일 밝혔다. 리디 주식회사

AD
원본보기 아이콘

리디는 콘텐츠 플랫폼 스타트업 중 최초의 유니콘 기업이다. 이번 채용을 통해 인공지능(AI) 기술 내재화와 글로벌 사업 역량을 강화하며 콘텐츠 산업 전반의 기술적 혁신을 이끌 계획이다.

리디 관계자는 "리디는 최근 글로벌 숏드라마 플랫폼 '칸타(Kanta)'를 일본 시장에 선보이며 콘텐츠 사업의 지평을 넓혀가고 있다"며 "글로벌 시장에서 기술로 콘텐츠의 미래를 그려갈 새로운 가능성에 열려 있는 인재들의 많은 관심과 지원 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기