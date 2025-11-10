리디, 개발·제품 직군 13개 분야 경력직 채용

오는 23일까지 모집

리디 주식회사(리디)는 개발·제품 경력직 집중 채용을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 채용은 개발·제품 직군 내 ▲백엔드 ▲프론트엔드 ▲풀스택 ▲React-Native ▲Product Manager 등 총 13개 포지션을 모집한다. 경력 3년 이상이면 누구나 지원 가능하며, 오는 23일까지 리디 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

리디는 콘텐츠 플랫폼 스타트업 중 최초의 유니콘 기업이다. 이번 채용을 통해 인공지능(AI) 기술 내재화와 글로벌 사업 역량을 강화하며 콘텐츠 산업 전반의 기술적 혁신을 이끌 계획이다.

리디 관계자는 "리디는 최근 글로벌 숏드라마 플랫폼 '칸타(Kanta)'를 일본 시장에 선보이며 콘텐츠 사업의 지평을 넓혀가고 있다"며 "글로벌 시장에서 기술로 콘텐츠의 미래를 그려갈 새로운 가능성에 열려 있는 인재들의 많은 관심과 지원 바란다"고 했다.





