한화비전, 한일 우수 파트너 협력 강화 ‘파트너스 데이’ 개최

우수 파트너 60여곳 초청

최신 기술 소개·적용 사례 공유

한화비전의 일본 우수 파트너들이 본사 기술 체험관을 둘러보고 있다.

'파트너스 데이'는 올해로 8회차를 맞는 한화비전의 협력사 초청 행사로, 매년 한화비전 임직원 및 우수 파트너 대표들이 참여해 상생협력의 가치를 되새기고 공동 목표를 확인하는 자리다.

올해 '파트너스 데이'는 ▲4~6일(국내 파트너) ▲5~7일(일본 파트너) 각각 열렸다. 국내는 54곳, 일본은 13곳의 파트너가 참여했다.

강원 원주에서 열린 국내 파트너와의 행사는 공공 부문과 민간 부문을 분리해 진행했다. 한화비전은 파트너들에게 인공지능(AI) 칩셋 '와이즈넷(Wisenet)9'을 비롯한 주요 신제품과 기술 동향을 소개하고, 올해의 실적과 대내외 환경 변화에 대해 의견을 나눴다. 특히 공공 부문 행사에서는 서울시청과 미래한강본부 관계자들이 참석해 한화비전의 AI 카메라를 포함한 다양한 AI 적용 우수 사례를 발표하기도 했다.

조만근 한화비전 한국사업담당은 "오늘의 교류가 영상 보안 시장의 발전과 기술 혁신으로 이어지기를 기대한다"며 "지속적인 소통과 협력을 통해 동반 성장의 가치를 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

일본 파트너와의 '파트너스 데이'는 올해 특별히 국내 초청 행사로 진행했다. 일본 파트너들은 경기 성남 판교 연구개발(R&D)센터에 위치한 한화비전의 기술 체험관을 둘러보고, AI 카메라 적용 사례에 대해 설명을 들었다. 한화비전은 한국 본사 개발 및 품질 관리 현장을 소개하고 회사의 중장기 전략을 공유했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



