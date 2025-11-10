600년 만에 나온 조선시대 조운선...현존 유일

태안 마도 4호선 인양 완료

쌍돛대 구조·쇠못 사용 첫 확인

600년 만에 바다에서 나온 현존하는 유일한 조선 시대 선박이 모습을 드러냈다.

국립해양유산연구소는 지난 4월부터 태안 마도 해역에서 진행한 마도 4호선 선체 인양 작업을 지난달 마쳤다고 10일 밝혔다.

마도 4호선은 2015년 수중에서 발견된 조선 시대 조운선이다. 발굴 뒤 보호를 위해 다시 바닷속에 매몰했다가 발굴 10주년을 맞아 인양했다.

마도 4호선에서는 '나주광흥창'이라 새겨진 목간 약 예순 점과 '내섬'이라는 글씨가 확인된 분청사기 150여 점이 발굴됐다. 이는 전라도 나주에서 거둬들인 세곡과 공물을 싣고 한양 광흥창(현 마포구)으로 향하던 중 난파됐음을 보여준다. 내섬은 조선 시대 궁궐 공물과 외빈 접대 용품을 관리하던 관청인 내섬시를 가리킨다.

연구소 관계자는 "분청사기는 15세기 전반에 제작됐으며, 선박은 방사성탄소연대 측정 결과 1420년경에 침몰한 것으로 밝혀졌다"고 말했다. 지금까지 통일신라 한 척, 고려 열일곱 척의 고선박이 발굴됐으나 조선 시대 선박의 실물은 이번이 처음이다.

마도 4호선은 조선 전기 선박의 특징을 보여준다. 중앙에 돛대 한 개만 세웠던 고려 선박과 달리 앞부분과 중앙에 각각 돛대를 설치한 쌍돛대 구조다. 항해 속도를 높이고 바람 방향에 따라 조정하기가 쉬웠다고 추정된다. 앞판도 목재를 세로가 아닌 가로로 배열해 내구성을 높였다. 선체 수리에는 쇠못을 사용했다. 우리나라 고선박에서 쇠못이 확인되기는 처음이다.

한편 국립해양유산연구소는 마도 4호선 인양과 동시에 음파탐사로 마도 해역을 조사하던 중 또 다른 고선박의 흔적을 확인했다. 잠수 조사 결과 청자 여든일곱 점(1150~1175년경 제작), 목제 닻·밧줄, 볍씨 등과 함께 선체 조각과 화물받침목을 발견했다. 유물 구성이 마도 1·2호선과 유사해 곡물과 도자기를 운반하던 선박으로 추정된다.

'마도 5호선'으로 명명될 이 선박은 기존에 발굴된 태안선(12세기 후반), 마도 1호선(1208년), 마도 2호선(1210년경), 마도 3호선(1265~1268년경) 중 가장 이른 시기로 추정된다. 연구소는 내년에 이를 규명하기 위한 발굴에 나선다.

연구소 관계자는 "2026년은 우리나라 수중 발굴 역사가 50주년을 맞는 해"라며 "국민과 함께하는 기념행사를 준비하고 있다"고 말했다.





