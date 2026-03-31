공정·포용 조직운영 공식화

일·가정 양립 문화 확대

"여성 웰니스, 조직 핵심동력"

한화손해보험 한화손해보험 close 증권정보 000370 KOSPI 현재가 6,530 전일대비 160 등락률 -2.39% 거래량 167,406 전일가 6,690 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 한화손보, 핵심상품 여성 건강보험에 법률 상품·서비스 탑재 호르무즈 긴장에 선박보험료 10배↑…선주·수출기업 타격 작년 車보험 7000억 적자 '눈덩이'…손해율 악화에 2년 연속 마이너스 전 종목 시세 보기 은 국제연합(UN) 여성역량강화원칙(Women's Empowerment Principles·WEPs)에 가입했다고 31일 밝혔다.

서울 여의도 한화손해보험 본사 전경. 한화손보 AD 원본보기 아이콘

WEPs는 직장과 지역사회 내 공정한 기회 확대와 여성의 경제활동 참여를 촉진하기 위해 UN여성기구와 UN글로벌콤팩트(UNGC)가 2010년 공동 발족한 글로벌 이니셔티브로, 기업이 실천해야 할 7대 원칙을 담고 있다. 현재 전 세계 1만2000여개 기업이 참여하고 있으며 국내 손해보험사 가운데 한화손보가 최초로 가입했다.

한화손보는 이달 중순 조직 운영 전반에 걸쳐 공정성·포용·성장의 가치를 반영하겠다는 의지를 담아 지지 서명을 제출하며 이니셔티브에 공식 가입했다. 이번 가입을 계기로 구성원이 역량을 충분히 발휘할 수 있는 환경 조성과 지속가능한 조직 기반 구축에 더욱 속도를 낼 계획이다.

한화손보는 그동안 임신지원 휴가, 태아검진 시간 보장, 배우자 출산휴가, 취학 전후 돌봄 휴가, 안식월 제도 등 일과 가정의 균형을 지원하는 복지 제도를 운영해왔다. 이 같은 제도 운영을 바탕으로 2023년 여성가족부로부터 '가족친화기업' 인증을 획득하며 일·가정 양립 지원 체계를 인정받았다.

또한 조직 내 모든 구성원이 고르게 성장할 수 있도록 직무별 성장 지원과 커리어 개발 기회를 확대하고 있으며 지속가능한 인재 육성 기반을 강화하고 있다.

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한화손보 관계자는 "한화손보는 '여성 웰니스 리딩 파트너'로서 여성의 웰니스 증진을 통해 조직 경쟁력과 사회의 지속가능성을 함께 높여가고 있다"며 "여성들이 보다 건강하고 충만한 삶을 살아갈 수 있도록 지원하며 지속가능한 가치를 만들어 나가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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