[클릭 e종목]"엔씨소프트, 올해 실적 회복구간 진입"

"실적 정상화와 자사주 소각 기대"

NH투자증권은 6일 엔씨소프트 엔씨소프트 close 증권정보 036570 KOSPI 현재가 213,000 전일대비 1,500 등락률 +0.71% 거래량 23,579 전일가 211,500 2026.04.06 12:29 기준 관련기사 삼성증권 "커지는 거시 불확실성...게임주 '비중확대'해야" "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' '엔씨'로 새 출발…박병무 대표 "성장, 결과로 말씀드리겠다" 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수, 목표주가 33만원을 유지했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "아이온2와 리니지클래식 성공으로 2022년 이후 부진했던 실적이 회복 구간에 진입했다"며 "여기에 올해 주가수익비율(PER)은 10.6배에 불과하며 보유 자사주 8.9% 소각도 진행될 것"이라고 이같이 밝혔다.

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그는 하반기에도 3분기 말 예정된 아이온2 글로벌 출시와 내년 '호라이즌:스틸프론티어' 등 신작 출시 모멘텀이 이어질 것이며 올해 실적도 지난해 대비 2304.3% 오른 3871억원을 기록할 것으로 예상했다.

1분기 실적 또한 영업이익 1112억원으로 지난해 대비 2029.6% 상승할 것으로 예상했으며 아이온2의 매출이 3개월 온전히 반영되고 지난 2월 출시한 리니지클래식 매출도 크게 기여할 것이라고 설명했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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