엔씨소프트 엔씨소프트 close 증권정보 036570 KOSPI 현재가 248,500 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 190,104 전일가 239,000 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엔씨소프트, 올해 실적 회복구간 진입" 삼성증권 "커지는 거시 불확실성...게임주 '비중확대'해야" "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' 전 종목 시세 보기 는 키프로스의 자회사 관리 계열사(Veroplay)의 주식 1000주를 약 3190억원에 추가 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다.

AD

엔씨소프트는 이번 주식 취득의 목적을 "NC 모바일 캐주얼 게임 사업의 글로벌 운영 허브 구축 및 유럽 지역 캐주얼 게임 스튜디오 통합 관리 그리고 기 체결된 EU 지역 인수·합병(M&A)에 대한 대금 지급 및 딜 클로징(Closing) 수행"이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>