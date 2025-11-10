소비쿠폰에 웃은 편의점…3분기 실적 개선 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①소비쿠폰 효과 '톡톡'…'편의점 빅2' 매출 고공행진

②캐시 우드, 비트코인 강세전망 20% 하향…"스테이블코인에 뺏겨"

③10월 농식품·농산업 수출 112억4000만 달러…역대 최대

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 AI 8개사 시총 8000억달러 증발

○나스닥, '해방의 날' 이후 7개월 만에 최악 한주

○건전한 조정 가능성도…11월은 역사상 강세의 달

Top3 NEWS

■ 편의점 양강, 상반기 역성장 만회…"소비쿠폰·체질 개선 효과" ○소비쿠폰 덕에…편의점 빅2 3분기 실적 개선

○GS리테일, 3분기 영업익 1111억…전년比 31.6%↑

○BGF리테일, 영업익 977억…7.1% 상승

■ 비트코인 낙관론자 '돈나무 언니' 돌연…"역할 빼앗겨, 전망 하향" ○캐시 우드, 비트코인 강세 전망 20% 하향

○"스테이블코인 빠르게 확산…비트코인 대체"

○"디지털 금 역할은 여전"…장기적 낙관론 유지

■ 라면이 끌고 건강기능식이 밀고…올해 'K푸드+' 수출 5.7%↑ ○'한류' 타고 K푸드 수출액 112억 돌파

○농식품부, 10월 K푸드+ 수출현황

○K푸드 5.0%↑·농산업 7.8%↑

그래픽 뉴스 : "월평균 91억달러면 전망 넘는다" 사상 최대 경상흑자, 남은 과제는

○경상수지, 반도체 호황에 사상 최대 전망

○4분기 월평균 74억달러 넘으면 2015년 기록 돌파

○한은 “반도체 슈퍼사이클 지속…11월 전망 상향”

the Chart : 코스피, 4000선 또 붕괴…美 AI 거품론 재차 부각

○코스피, AI 거품론 여파에 4000선 붕괴

○엔비디아·AMD 급락에 기술주 동반 약세

○기관 매도세 속 코스닥도 약세 전환

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 씨엠티엑스 청약, 예정공모가 5만1000원~6만500원

○해외

08:50 일본 외환보유고 (미국달러) (10월)

09:30 호주 건축승인건수 (MoM) (9월)

12:00 인도네시아 소비자 신뢰지수 (10월)

19:00 스페인 소비자신뢰지수 (10월)

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 5℃( ▼ 6 ℃ ) ｜최고기온 : 12℃( ▼ 5℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 10%

○미세먼지 오전 보통｜오후 좋음

