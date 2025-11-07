본문 바로가기
尹 "내일 출석 어려워"…채상병 특검 "안 나오면 체포영장 검토"

염다연기자

입력2025.11.07 13:33

尹측, 변호인 사정으로 불출석 사유서 제출
특검 "추가 소환 일정 지정하거나 바로 구인"
尹, 지난달 23일 소환도 불응

윤석열 전 대통령 측이 오는 8일 이명현 채상병 특별검사팀의 소환에 불응하겠다는 의사를 밝히자 특검팀은 나오지 않을 시 체포영장 청구 등 강제구인을 검토하겠다고 했다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

정민영 특검보는 7일 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령 측이 8일 조사받으라는 출석 요구에 대해 변호인 사정으로 출석이 어렵다는 불출석 사유서를 어제 제출했다"며 "충분한 시간 여유를 주고 재판 일정이 없는 토요일로 조사 날짜를 정한 만큼 윤 전 대통령에 대한 조사는 예정대로 진행하겠다는 것이 특검의 입장"이라고 했다.


그러면서 "추가 소환 일정을 지정하는 방안, 바로 구인하는 방안 등을 모두 논의 중"이라고 덧붙였다. 윤 전 대통령 측은 지난달 23일 출석 요구에도 재판 일정 등을 이유로 불응한 바 있다.

윤 전 대통령은 직권남용 및 범인도피 혐의의 피의자 신분으로, 채상병 수사외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자다. 당시 그는 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 지시했다는 의혹을 받는다.


특검팀은 2023년 7월 31일 대통령실 수석비서관회의에서 채상병 사건 관련 보고를 받은 윤 전 대통령이 크게 화를 냈고, 이후 이종섭 전 국방부 장관과의 통화에서도 크게 질책한 사실을 확인했다.


윤 전 대통령은 채상병 수사 외압 의혹의 핵심 피의자로 출국 금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 도왔다는 의혹도 받는다.

특검팀은 우선 수사외압 의혹에 대한 조사를 진행한 뒤 이 전 장관 도피 의혹에 대한 조사를 이어갈 것으로 보인다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
