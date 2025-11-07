"생명 안전 최우선" 철원군, 유관 기관 합동 재난 대비 총력

철원군, 지진·화재 대비 '2025년 긴급구조종합훈련' 실시

강원도 철원군은 지난 6일 재난 상황 발생 시 신속한 상황 전파 및 대응을 위한 2025년 긴급 구조 종합 훈련을 실시했다.

철원군이 지난 6일 재난 상황 발생 시 신속한 상황 전파 및 대응을 위한 2025년 긴급 구조 종합 훈련을 실시하고 있다.

이번 훈련은 지진 발생에 따른 대형 화재 및 다수 사상자 발생 상황을 가정하여 진행되었으며, 현장 지휘 체계 확립과 구조·구급 및 응급의로 대응 등 유관 기관 간 실전형 협업 대응 능력 강화에 중점을 두었다.

훈련은 갈말읍 농공단지 내 남종현 센터 현장에서 진행되었으며, 철원소방서가 주관하고 철원군, 철원경찰서, 군부대(3사단, 6사단) 등 주요 재난 대응 협력 기관이 참여하였다. 민간단체와 기업체도 함께 참여하여 민·관·군 협력 대응 체계를 점검하였다.

이번 훈련을 통해 각 기관은 재난 현장 통합 지휘체계 운영, 응급의료소 운영, 교통 통제 및 인명 대피 유도 등 역할과 임무를 실전과 동일 하게 수행하였으며, 훈련 과정에서 도출된 대응 매뉴얼 개선 사항도 함께 정리하였다.

이현종 철원군수는 "이번 긴급 구조 종합 훈련은 예측하기 어려운 복합재난 상황에서 기관 간 신속한 지휘 체계 확립과 대응 능력을 높이는 중요한 계기가 되었다"며 "앞으로도 군민의 생명과 안전을 최우선으로 두고 더욱 완성도 높은 재난 대응 체계를 구축하겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자



