신안군, '1004섬 문화예술산업 특구' 공식 출범

1섬 1뮤지엄·1섬 1정원 추진

'지붕 없는 미술관'으로 도약

신안뮤지엄파크 전경. 신안군 제공

전남 신안군이 섬 전체를 하나의 거대한 예술 공간으로 조성하는 '1004섬 문화예술산업 특구'로 지정됐다.

군은 지난 4일 중소벤처기업부로부터 '전남 신안 1004섬 문화예술산업 특구'가 지역특화발전특구로 신규 지정됐다고 밝혔다. 이번 지정으로 신안군은 1,028개 섬의 자연환경과 '1섬 1뮤지엄' 정책을 결합해 섬 전역을 '지붕 없는 미술관'으로 조성하는 신안형 문화발전 모델을 본격 추진하게 됐다.

'지역특화발전특구'는 기초지자체가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 수 있도록 지역특구법에 따라 각종 규제 특례를 적용받는 제도다.

군은 그동안 중소벤처기업부와 여러 차례 실무협의를 거치고 군민 공청회, 군의회 보고 등을 진행하며 행정절차를 충실히 이행했다.

특구의 핵심 사업은 ▲세계적 예술가와 협업하는 섬 박물관 건립 ▲1섬 1뮤지엄·1섬 1정원 프로젝트 ▲1004섬 관광 및 계절별 축제 활성화 ▲'1004굴' 등 수산물 융복합 산업화 등이다. 이를 통해 체류형 문화관광 기반 확충, 민간 투자 유치, 지역 일자리 창출 등 지역 소멸 대응 효과가 기대된다.

김대인 신안군수 권한대행은 "신안의 섬 자체가 박물관이자 정원이 되는 모델을 정착시켜, '문화예술로부터 소외된 섬' 이미지를 넘어 세계가 찾는 문화예술의 섬으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 '1004섬 문화예술산업 특구'는 신안 시금치·대파 산업 특구, 천일염 산업 특구에 이어 신안군의 세 번째 지역특화발전특구로, 문화·예술을 통한 지속가능한 지역 성장의 새로운 전기를 마련하게 됐다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



