양주시-서울고속도로㈜, 사회적경제기업 판로 확대 업무협약 체결

양주휴게소에 사회적경제기업 상설 홍보관 운영

경기 양주시가 지난 4일 시청 시장실에서 서울고속도로 주식회사와 '사회적경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

강수현 양주시장(왼쪽)이 지난 4일 시청 시장실에서 유인준 서울고속도로 주식회사 대표이사와 '사회적경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약은 지난 2년간 양주시와 서울고속도로(주)가 함께 추진한 '사회적경제 상생협력사업'의 성과를 바탕으로, 협력체계를 한층 고도화하고 지역 사회적경제기업의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

양주시와 서울고속도로는 지난해 '만남 상생, 경기북부 사회적경제기업을 만나다' 시범사업을 통해 사회적경제기업 제품 전시 홍보관을 운영해 왔으며, 올해는 참여기업을 확대해 양주휴게소 내 상설 홍보관을 운영하는 등 지속적인 협력 관계를 이어오고 있다.

강수현 양주시장은 "이번 협약은 지역 내 사회적경제기업의 성장과 자립을 돕는 의미 있는 첫걸음"이라며 "공공과 민간이 함께하는 상생협력 모델을 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

유인준 서울고속도로 대표이사는 "양주시와 함께 추진해 온 협력사업을 통해 사회적경제기업이 성장할 수 있는 기반을 만들고 싶다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속 가능한 동반성장 모델을 실천해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



