본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

정읍시, 7일 '전국 우리배 한마당' 행사 연다

호남취재본부 표영길

입력2025.11.05 11:04

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국우리배연구회 주최…"배 산업 활력 기대"

전북 정읍시가 오는 7일 정읍연지아트홀에서 '제21회 전국 우리배 한마당 큰잔치' 행사를 연다.


5일 시에 따르면 한국우리배연구회가 주최하고 정읍시가 주관한 이번 행사는 우리배 품종의 우수성을 널리 알리고, 국내 육성 품종 보급에 기여한 농업인들의 노고를 기리는 자리로 마련됐다.

정읍시가 오는 7일 정읍연지아트홀에서 '제21회 전국 우리배 한마당 큰잔치' 행사를 연다. 정읍시 제공

정읍시가 오는 7일 정읍연지아트홀에서 '제21회 전국 우리배 한마당 큰잔치' 행사를 연다. 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에서는 국내에서 육성된 배 품종을 출품한 전국의 농가를 대상으로 품질평가 심사를 통해 최고 품질의 배를 생산한 농가에 상을 수여한다. 또 행사 공헌자 및 배 산업 발전에 대한 시상도 계획하고 있다.

올해 배 산업은 개화기 저온 피해로 인한 착과 불량 및 기형과 등 생육기 피해가 크고, 이로 인해 수출 물량 확보에 어려움이 예상되는 상황이다. 이번 행사는 이러한 한국 배 산업의 침체된 분위기를 극복하고자 마련됐다.


이용관 정읍시농업기술센터 소장은 "최근 기후변화로 배 재배 면적과 생산량이 줄어드는 어려움 속에서도 국내 육성 품종 재배는 오히려 확대되고 있다"며 "이번 행사를 계기로 농가들과 함께 배 산업에 활력을 불어넣고 국내 육성 품종을 중심으로 시장의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기