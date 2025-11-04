본문 바로가기
금천구, ‘온실가스감축인지 예산제’ 선도적 운영

김민진기자

입력2025.11.04 08:16

탄소중립 실현 위한 기후변화 재정 반영 강화

서울 금천구(구청장 유성훈)는 2050 탄소중립 실현을 목표로 지난해부터 ‘온실가스감축인지 예산제’를 시범 운영하고 있다고 4일 밝혔다. 이 제도는 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 감축, 배출, 중립으로 유형별 분석 후 재정 운용에 반영하는 시스템이다.

금천구청 전경. 금천구 제공.

금천구청 전경. 금천구 제공.

구는 이 제도의 시범운영으로 예산제의 실효성을 검증하고, 기후 대응 예산 규모를 체계적으로 관리하고 있다. 2025년 예산사업 기후영향 분석에서 감축 사업은 전년 대비 14개 증가한 53개, 예산은 79억원 증가한 179억원으로 전체 예산의 약 2.2%를 차지한다.


부문별로는 건물 부문의 LED 조명 교체, 신재생에너지 보급, 수송 부문의 친환경 관용차 보급, 폐기물 부문의 재활용 예산 대폭 확대, 흡수원 부문 산림 보존 등 다양한 분야에 집중 투자한다.

금천구는 서울시 자치구 중 최초로 전 부서 예산사업에 이 제도를 자체 운영하며, 지난해 한국환경공단 시범사업 대상 자치구로 선정돼 올해는 자체 시범운영을 진행 중이다.


유성훈 금천구청장은 “온실가스 감축 노력을 예산에 체계적으로 반영하고, 기후 영향을 고려하는 행정체계를 구축해 탄소중립 도시 실현을 선도하는 모범 자치구가 되겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr


