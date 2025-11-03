'군·정당 사칭 사기 피해 69억' 거점 캄보디아…조직원 114명 검거

강원경찰, 전국 560건 수사…피해액 69억

캄보디아 콜센터 급습…총책 등 18명 구속

피의자 80%는 20~30대, 10대도 4명

지난해 말부터 군부대 관계자를 사칭하거나, 정당·대통령 경호처 행세를 하며 자영업자를 상대로 노쇼 또는 대리구매 사기를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 캄보디아에 거점을 두고 현지 콜센터를 운영하면서 범행을 벌인 것으로 드러났다.

캄보디아에 거점을 두고 군 부대·정당·대통령 경호처 등을 사칭하며 노쇼 또는 대리구매 사기를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다. 강원경찰청 AD 원본보기 아이콘

강원경찰청은 특정경제범죄법상 사기, 형법상 사기, 범죄단체 가입과 활동 등 혐의로 캄보디아를 비롯한 국내외 조직원 114명을 붙잡아 18명을 구속했다고 3일 밝혔다.

지난해 말 '노쇼' 집중수사관서로 지정된 강원경찰은 전국적으로 총 560건의 사기 사건을 넘겨받아 집중 수사를 벌였다. 이중 군 사칭은 402건, 정당·대통령 경호처 사칭은 158건으로 총 피해 규모는 69억원에 달했다. 지역별로는 군 사칭은 경기도에서만 80건이 발생해 가장 많았고, 정당·대통령 경호처 사칭은 서울에서 32건이 발생해 가장 많았다.

경찰은 범죄 단체의 거점을 캄보디아 시아누크빌 내 범죄 단지로 파악, 경찰청·국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)·국정원 등과 협력해 현지 콜센터를 급습해 피의자들을 검거했다. 또 자금세탁책, 관리책, 관리총책, 중계기 관리책, 콜센터 조직원, 국내 총책 등 국내외의 조직원 총 114명을 차례로 붙잡았다.

조사 결과 사장단으로 불리는 해외 총책은 캄보디아 현지에 콜센터를 두고, 국내외 자금세탁 조직과 중계기 관리 조직을 관리한 것으로 드러났다. 콜센터는 군·정당 등을 사칭하는 조직과 판매업체 행세를 하는 조직으로 역할을 나누어 사기를 벌여왔다. 이들은 신분을 속이고 식당 등에 단체 예약을 한 뒤 "행사에 필요한 물품을 미리 구매해 달라"며 자신들이 지정한 허위 업체에 전투식량이나 와인, 도시락 등을 주문하게 했다. 이후 돈이 입금되면 잠적했다.

해외 자금 세탁조직은 국내 자금 세탁조직과 연계해 피해금 대부분을 국내 가상자산 거래소에서 해외 가상자산 거래소로 송금하는 수법을 쓴 것으로 조사됐다. 또 중계기 관리책은 서울·경기 등지에서 장소를 옮겨가며 수사기관의 단속망을 피한 것으로 드러났다.

피의자의 약 80%는 20∼30대였으며, 10대도 4명이 있었다. 또 4명 중 1명은 여성이었다. 캄보디아 현지에서 검거된 조직원들은 텔레그램 등을 통해 스스로 범행에 가담한 것으로 조사됐다.

최현석 강원경찰청장은 "소상공인분들께서는 계약 등에 의한 대리구매 시 꼭 해당 기관 대표번호를 통해 실제 계약 관계를 명확히 확인해 달라"며 "공공기관에서는 대리구매를 요청하거나 돈을 선입금하라는 경우는 절대 없음을 숙지하시길 바란다"고 강조했다.

이어 "국내외에서 업무난이도에 비해 비정상적인 고수익을 약속하는 제안은 납치·감금 등 피해로 이어질 뿐만 아니라, 사기죄의 공범으로 중한 처벌을 받게 된다"며 "해외 취업 사기에 주의하라"고 당부했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>