[내일 날씨] 화요일 쌀쌀한 날씨 이어진다…최저기온 1도까지 떨어져

세종=이은주기자

입력2025.11.03 17:19

4일 화요일에는 경기 양주와 파주, 강원 철원 등 최저기온이 1도까지 떨어지는 등 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.

아침 최저기온은 1∼11도, 낮 최고기온은 14∼20도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 벌어질 것으로 보인다. 중부 내륙과 강원 산지, 남부지방 높은 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 관리 등에도 유의해야 한다.


전국에 가끔 구름이 많다가 오후에 맑아지겠다. 제주도에는 구름이 많겠으며 곳에 따라 5㎜ 미만 비가 내리겠다. 전남 남해안에도 0.1㎜ 미만 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 것으로 예상된다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.0ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
