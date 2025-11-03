기정원, 네덜란드 TNO와 손잡고 글로벌 R&D 협력 강화

유럽 대표 응용연구기관과 업무협약

"中企 기술혁신 및 해외진출 지원"

중소기업기술정보진흥원은 3일 세종 본원에서 유럽 3대 응용기술연구소인 네덜란드 응용과학연구기구(TNO)와 글로벌 공동 기술협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

중소기업기술정보진흥원과 네덜란드 응용과학연구기구(TNO)는 3일 세종 기정원에서 글로벌 공동 기술협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 김영신 기정원장(왼쪽 두번째)과 마르틴 슈탐(Martijin Stamm) TNO 이사(왼쪽 세번째)가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

TNO는 1932년에 설립된 유럽 대표 응용연구기관으로 에너지 전환·디지털 혁신·스마트 모빌리티 등 주요 산업 분야의 연구개발을 선도하고 있다. 또 정부·산업계, 학계를 연결하는 혁신 허브로서 기술 실용화와 산업 경쟁력 제고에 기여하고 있다.

이번 협약은 올해부터 중소벤처기업부가 진행 중인 '글로벌협력형 R&D(연구개발) 사업'을 통해 국내 중소벤처기업의 글로벌 개방형 혁신을 촉진하고 기술애로를 해소하기 위해 추진됐다.

기정원은 이번 협약을 계기로 국내 중소벤처기업과 TNO 간 공동 기술개발 수행, 기술·인력 교류, 세미나 개최, B2B(기업 간 거래) 기술매칭 상담회 등 다각적 협력 프로그램을 추진할 계획이다.

김영신 기정원장은 "앞으로도 중소벤처기업의 글로벌 기술협력 기반을 강화하고 세계시장 진출을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





