25일 HD현대마린엔진 HD현대마린엔진 close 증권정보 071970 KOSPI 현재가 74,200 전일대비 1,000 등락률 -1.33% 거래량 299,719 전일가 75,200 2026.03.25 14:14 기준 관련기사 HD현대마린엔진, 452억 규모 선박엔진 공급계약 [클릭 e종목]"HD현대마린엔진, 엔진과 부품 성장 지속" HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" 전 종목 시세 보기 은 XIAMEN XMXYG SHIPBUILDING TRADING과 선박엔진 공급계약을 체결했다고 공시했다.

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계약금액은 약 432억원으로 지난해 매출액(3156억원) 대비 13.7% 수준이다. 계약기간은 이날부터 2028년 8월15일까지다. 대금은 선수금 20%, 중도금 5%, 잔금 75% 조건으로 지급된다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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