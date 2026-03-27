27일 HD현대마린엔진 HD현대마린엔진 close 증권정보 071970 KOSPI 현재가 76,100 전일대비 2,700 등락률 -3.43% 거래량 182,695 전일가 78,800 2026.03.27 13:24 기준 관련기사 HD현대마린엔진, 中조선소에 432억 규모 선박엔진 공급 HD현대마린엔진, 452억 규모 선박엔진 공급계약 [클릭 e종목]"HD현대마린엔진, 엔진과 부품 성장 지속" 전 종목 시세 보기 은 XIAMEN XMXYG SHIPBUILDING TRADING과 선박엔진 공급계약을 체결했다고 공시했다.

계약금액은 185억7145만원이다. 이는 2024년 매출 대비 5.9%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2028년 10월22일까지다.

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HD현대마린엔진은 Wuhu Shipyard Weihai Shipbuilding과 선박엔진 공급계약도 체결했다고 공시했다. 계약금액은 204억4817만원으로, 2024년 매출 대비 6.5%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2028년 5월8일까지다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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