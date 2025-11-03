백종원이 돌아온다…MBC '남극의 셰프'로 6개월 만 복귀

17일 MBC '남극의 셰프' 첫 방송

각종 논란 이후 방송 활동을 전면 중단했던 백종원 더본코리아 대표가 지상파 예능 프로그램을 통해 방송에 복귀한다. 지난 5월 "모든 방송을 중단하겠다"고 선언한 지 6개월 만이다.

3일 MBC에 따르면 백 대표가 출연하는 '남극의 셰프'가 오는 17일 저녁 10시 50분 첫 방송을 시작한다. '남극의 셰프'는 MBC가 지난 2012년 방송한 '남극의 눈물' 이후 13년 만에 다시 남극을 찾는 프로그램이다. 백 대표와 배우 임수향, 채종협, 그룹 엑소 멤버 수호가 남극 세종과학기지를 찾아 대원들에게 한 끼 음식을 대접하는 과정을 담았다. 올해 4월 방송될 예정이었으나, 방송의 출연자인 백 대표의 잇따른 논란 등으로 5월로 한차례 미뤄진 뒤 무기한 연기됐다.

프로그램을 제작한 황순규 PD는 "작년 11월 촬영을 시작해 이미 완성된 작품으로, 방송을 앞두고 있었다. 외부 상황에 의해 한 차례 방송이 연기된 데 이어 출연자 이슈가 생기면서 회사에서도 깊은 고민을 한 것으로 알고 있다"며 "제작진 또한 이 사안을 심각하게 인지하고 프로그램의 메시지와 방향에 대해 진지하게 논의했다"고 밝혔다.

이어 "남극의 셰프는 출연자가 주인공인 '요리쇼'가 아니라 남극이라는 극한의 환경 속에서 인간과 자연, 그리고 공존의 의미를 탐구하는 기후환경 프로젝트이기에 그 본질적 가치를 시청자분들께 제대로 전달하는 것이 중요하다고 판단했다"며 "남극 기지 촬영을 위해 협력한 여러 국가 과학기지 관계자들, 그리고 험난한 환경 속에서도 함께 제작에 참여한 수많은 스태프와 협력 파트너들과의 약속을 지키는 것도 중요한 이유 중 하나였다"고 편성 확정 이유를 설명했다.

앞서 백 대표는 햄 선물 세트 고가 논란을 시작으로 농지법 위반, 원산지 허위 표기, 식품위생법 위반 의혹 등 각종 논란에 휩싸였다. 그는 여러 차례 사과한 끝에 지난 5월 "현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단한다"고 밝혔다. '남극의 셰프'는 백종원이 방송 활동 중단을 선언한 이후 6개월 만의 정식 방송 복귀작이다. 백 대표는 '남극의 셰프'에 이어 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'도 오는 12월 방송을 앞두고 있다.





