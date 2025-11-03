본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

켄 그리피 주니어, 욱일기 착용 논란…서경덕 "삭제 요청"

김진선기자

입력2025.11.03 11:14

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서 교수 "욱일기 문양 머리띠-티셔츠 사진 올려"
"욱일기 역사적 배경 알고 다시는 사용하지 못하도록 해야"

미국 프로야구 메이저리그(MLB) '레전드' 켄 그리피 주니어가 사회관계망서비스(SNS)에 욱일기가 새겨진 옷과 머리띠를 착용한 사진을 올린 것과 관련해 서경덕 성신여대 교수가 "아시아 팬들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라면서 항의 메시지를 보냈다고 밝혔다. 현재 해당 게시글은 삭제된 상태다.


서 교수는 3일 자신의 SNS에 "지난 주말 누리꾼들이 제보해 줬는데 확인해 보니 켄 그리피 주니어가 욱일기 문양 머리띠를 착용하고 티셔츠까지 입은 사진을 자신의 SNS에 버젓이 올렸다"는 글을 남겼다.

서경덕 교수 SNS.

서경덕 교수 SNS.

AD
원본보기 아이콘

서 교수는 즉각 켄 그리피 주니어에게 항의 DM(다이렉트 메시지)를 보냈다고 했다. 그는 "욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다고 알려줬다"고 설명했다.

이어 "이번 게시글은 당신을 좋아하는 많은 아시아 팬들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라면서 "게시글 삭제와 재발 방지를 요구한다는 내용을 남겼다"고 덧붙였다.


그리피 주니어는 1990년대 MLB에서 최고의 인기를 끌었던 슈퍼스타이자 시애틀 매리너스의 최초 영구 결번 선수다. 켄 그리피 주니어는 항의 메시지 전송 다음 날 게시물을 삭제했다고 서 교수는 전했다.


서 교수는 "세계적인 스타들의 욱일기 사용에 대한 비난과 분노만 할 것이 아니라 욱일기의 역사적 배경을 정확히 알려줘서 다시는 사용하지 못하도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다. 아울러 "과거 세계적인 팝스타 아델, 마룬파이브 등이 항의를 받고 욱일기 사용을 시정했던 것처럼 향후에도 이런 좋은 사례들을 꾸준히 만들어 나가야 할 것"이라고 덧붙였다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기