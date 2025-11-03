켄 그리피 주니어, 욱일기 착용 논란…서경덕 "삭제 요청"

서 교수 "욱일기 문양 머리띠-티셔츠 사진 올려"

"욱일기 역사적 배경 알고 다시는 사용하지 못하도록 해야"

미국 프로야구 메이저리그(MLB) '레전드' 켄 그리피 주니어가 사회관계망서비스(SNS)에 욱일기가 새겨진 옷과 머리띠를 착용한 사진을 올린 것과 관련해 서경덕 성신여대 교수가 "아시아 팬들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라면서 항의 메시지를 보냈다고 밝혔다. 현재 해당 게시글은 삭제된 상태다.

서 교수는 3일 자신의 SNS에 "지난 주말 누리꾼들이 제보해 줬는데 확인해 보니 켄 그리피 주니어가 욱일기 문양 머리띠를 착용하고 티셔츠까지 입은 사진을 자신의 SNS에 버젓이 올렸다"는 글을 남겼다.

서경덕 교수 SNS. AD 원본보기 아이콘

서 교수는 즉각 켄 그리피 주니어에게 항의 DM(다이렉트 메시지)를 보냈다고 했다. 그는 "욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다고 알려줬다"고 설명했다.

이어 "이번 게시글은 당신을 좋아하는 많은 아시아 팬들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라면서 "게시글 삭제와 재발 방지를 요구한다는 내용을 남겼다"고 덧붙였다.

그리피 주니어는 1990년대 MLB에서 최고의 인기를 끌었던 슈퍼스타이자 시애틀 매리너스의 최초 영구 결번 선수다. 켄 그리피 주니어는 항의 메시지 전송 다음 날 게시물을 삭제했다고 서 교수는 전했다.

서 교수는 "세계적인 스타들의 욱일기 사용에 대한 비난과 분노만 할 것이 아니라 욱일기의 역사적 배경을 정확히 알려줘서 다시는 사용하지 못하도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다. 아울러 "과거 세계적인 팝스타 아델, 마룬파이브 등이 항의를 받고 욱일기 사용을 시정했던 것처럼 향후에도 이런 좋은 사례들을 꾸준히 만들어 나가야 할 것"이라고 덧붙였다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>