본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]효성중공업, 글로벌 전력망 슈퍼사이클 기대감 속 또 최고가

김진영기자

입력2025.11.03 09:34

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

효성중공업 이 장 초반 강세다.


3일 오전 9시 25분 기준 효성중공업은 전 거래일 대비 8.81%(18만8000원) 오른 232만3000원에 거래되고 있다. 장중 한때 13% 넘게 치솟으며 역대 최고가(241만9000원)를 경신하기도 했다.

글로벌 전력망 산업이 장기 투자 사이클에 진입하면서 효성중공업 역시 고부가 수주 확대에 따른 구조적 이익 성장이 전망되는 분석이 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.


앞서 효성중공업은 지난 2분기 대형 프로젝트의 기저효과에도 불구하고 올해 3분기 미국 최대 송전망 운영사와 약 2억달러(약 2859억원) 규모의 계약을 체결했다. 이는 한국 기업 최초의 초고압 전력기기 패키지 공급 레퍼런스로, 미국 내 후속 프로젝트 수주 가능성이 높다는 평가를 받는다.


손현정 유안타증권 연구원은 "유럽 지역은 4분기 대형 프로젝트 수주가 예정돼있으며, 네덜란드 R&D 센터를 중심으로 친환경·고효율 제품 인증 및 신규 사양 개발이 병행되고 있다"며 "2026년 완공 예정인 창원 GIS 공장과 멤피스 초고압 변압기 공장 증설이 가시화되면 실적 체력은 한 단계 더 높아질 것"으로 내다봤다.

효성중공업의 올해 3분기 매출액은 1조6241억원(전년 동기 대비 +41.8%), 영업이익은 2198억원(+97.3%)으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다.

[특징주]효성중공업, 글로벌 전력망 슈퍼사이클 기대감 속 또 최고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기