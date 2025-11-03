[오늘의신상]뜨끈한 '미역국밥·사골곰탕밥'…컵밥으로 즐긴다

오뚜기, 컵밥 '미역국밥·사골곰탕밥' 출시

맛과 식감 모두 잡은 '따로국밥 조리법' 적용

이번 신제품은 오뚜기의 대표 제품인 '옛날 미역'과 '옛날 사골곰탕'을 기본 베이스로, 밥과 국물을 따로 조리하는 오뚜기만의 '따로국밥 조리법'을 적용했다. 이를 통해 밥알의 식감은 살아있으면서도 국물 본연의 맛을 끝까지 즐길 수 있다.

'미역국밥'은 참기름에 볶은 옛날 미역과 사골 국물을 진하게 끓여내어 고소하고 담백한 맛이 일품이며, '사골곰탕밥'은 100% 사골로 우려낸 깊고 진한 국물에 파의 향긋함이 어우려져 구수한 풍미를 자랑한다.

오뚜기는 간편하면서도 든든한 한 끼를 찾는 학생과 직장인에게 특히 인기를 끌 것으로 기대하고 있다. 이번 신제품은 공식 자사몰 '오뚜기몰'을 비롯해 각종 온·오프라인 유통 채널에서 만나볼 수 있다.

오뚜기 관계자는 "미역국밥과 사골곰탕밥은 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 실속형 국밥 제품"이라며 "앞으로도 '언제 어디서나 따뜻한 한 끼'를 전한다는 '컵밥' 브랜드의 가치를 바탕으로 소비자 니즈에 맞춘 다양한 제품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





