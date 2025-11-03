본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

KAIST 연구진이 창업한 AI 대표기업 '노타' 코스닥 상장

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.03 09:29

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전시 상장기업 총 67개 돌파

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

KAIST 연구진이 지난 2015년 대전에서 창업한 글로벌 혁신 인공지능(AI) 기업인 '(주)노타'가 3일 코스닥 시장에 신규 상장하며, 대전시 상장기업은 총 67개를 돌파하게 됐다.


최근 대전시 상장기업들의 거침없는 증가세 속에 이번 ㈜노타의 상장은 민선 8기 출범 이후 19번째 신규 상장이다.

㈜노타는 인공지능 모델을 경량화·최적화해 클라우드 및 엣지 디바이스 환경에서 효율적으로 구동할 수 있는 기술을 바탕으로 지능형 교통, 산업안전, 첨단 의료, 미디어 등 다양한 분야에서 맞춤형으로 AI 솔루션을 공급하는 첨단 딥테크 기업이다.


글로벌 기업들의 새로운 비즈니스 모델 창출과 경제성장의 핵심 동력으로 AI 기술의 중요성이 증가하는 가운데, ㈜노타가 개발한 차별화된 첨단 기술력은 지난 4월 글로벌 시장 조사업체인 CB 인사이트(CB Insights)가 선정한 '글로벌 혁신 AI 스타트업 100'에 선정되는 바탕이 됐다.


글로벌 AI 생태계를 이끌 것으로 기대되는 ㈜노타의 성장 가능성은 지난 23일부터 진행된 IPO 공모주 일반 청약에서도 약 9조2261억 원의 청약증거금이 몰리면서 올해 최고인 2781.5대 1의 경쟁률로도 나타난 바 있다.

이번 노타의 상장은 대전시가 추진 중인 혁신기업 발굴 및 상장 지원 정책의 대표적인 성과로도 주목받는다.


그동안 대전시는 유망 딥테크 기업인 노타의 성장을 위해 창업 초기 단계부터 'AI 기반 안전 횡단보도 구축' 관련 실증사업을 지원한 데 이어, 'D-유니콘 프로젝트'를 통한 사업화 자금 및 국제컨퍼런스 참가 지원과 체계적 IPO 상장 준비를 위한 'IPO 지원프로그램' 등을 통해 전방위적으로 다양한 형태의 맞춤형 지원을 이어왔다.


이장우 대전시장은 "㈜노타의 상장은 대전의 AI 기술력과 혁신이 자본시장에서 공식적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 대전시는 AI·반도체·바이오 등 딥테크 첨단산업을 집중적으로 육성해 기업이 성장하고, 시민이 풍요로워지는 '일류경제 도시 대전'을 실현하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기