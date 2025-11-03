[클릭 e종목]"제일기획, 해외 디지털광고 물량 성장 중"

DB증권이 3일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,250 2025.11.03 개장전(20분지연) 관련기사 제일기획 3분기 영업익 959억…전년比 0.3%↑ [클릭 e종목]"제일기획, 연말로 갈수록 배당매력 증가"[클릭 e종목]"제일기획, 예상 배당수익률 6%…자사주도 보유" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 국내 광고 업황이 여전히 부진하지만, 전년 대비 기저효과에 힘입어 올해 4분기에도 견조한 실적 성장세를 유지할 것으로 예상했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만6000원을 유지했다.

제일기획의 지난 3분기 매출총이익은 4574억원(전년 동기 대비 +6.8%), 영업이익은 959억원(+0.3%)으로 시장 기대치(영업이익 933억원)에 부합했다. 본사 매출총이익은 4.4% 증가하며 역성장을 예상했던 눈높이를 웃돌았다.

신은정 DB증권 연구원은 "신규 광고주 반영 및 주요 광고주의 닷컴 중심 디지털 물량이 실적에 긍정적으로 기여한 것으로 추정된다"며 "해외 매출총이익은 유럽(-4.2%)과 중국(-6.0%) 부진에도 불구하고 북미(+27.4%), 동남아(+21.7%) 등 대부분 국가에서 디지털 광고 물량 중심의 고성장이 이어지며 7.4% 성장했다"고 설명했다.

올해 4분기도 국내 광고 시장 자체는 침체 분위기가 여전하지만, 실적은 양호할 것으로 전망된다. 신 연구원은 "동사의 본사 실적은 전년 기저가 낮은 상황이고 주요 광고주가 리테일과 닷컴 위주 물량은 계속 집행할 것으로 보인다"며 "해외는 여전히 주요 캡티브 물량이 많은 미주지역, 비계열 대행 국가를 확대하며 매출총이익이 7.2% 성장할 것"으로 내다봤다.

올해 연간 주당배당금(DPS)은 1250원으로 추정된다. 최근 주가 기준 배당수익률은 6.1% 수준이며, 자사주도 12% 보유하고 있어 지속적인 주주친화 정책이 기대된다.





김진영 기자



