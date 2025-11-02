본문 바로가기
속초시, 급수구역 단계시험으로 누수율 저감 추진

이종구기자

입력2025.11.02 09:44

숏뉴스
급수구역별 단계시험으로 물 새는 곳 찾고 깨끗한 수돗물 공급
10일간 15개 급수구역 대상으로 진행…누수 구간 정밀 진단

강원도 속초시는 누수율 저감 및 효율적인 상수도 관망 관리를 위해 급수구역별 단계시험을 실시한다.

이병선 속초시장이 지난 9월 급수시설 점검회의를 진행하고 있는 모습. 속초시 제공

이병선 속초시장이 지난 9월 급수시설 점검회의를 진행하고 있는 모습. 속초시 제공

'단계시험'은 상수도 관망 내 누수를 정밀하게 파악하기 위한 진단 방법이다. 수도 사용량이 적은 새벽 0시부터 5시까지 급수구역 내 밸브를 단계적으로 단수시킨 후 유량 및 수압 변화를 분석해 누수 구간을 찾아내어 유수율을 높이는 데 목적이 있다.


이번 단계시험은 올해 1월부터 시행 중인 '속초시 상수도관망 전문 유지관리 용역'의 하나로, 속초시 전체 26개 급수구역 중 15개의 급수구역에서 10일간 새벽 0시 5분부터 새벽 5시 5분까지 시행될 예정이다.

단수는 각 급수구역별로 이뤄지며, 11월 5일부터 12월 5일까지의 기간 중 열흘간 진행된다. 실제 단수 시간은 5~10분가량 소요될 전망이다.


단계시험이 실시되는 지역은 속초시 전역에서 노학동을 제외한 지역으로 속초시는 단수에 앞서 주민들의 불편을 최소화하기 위해 동 주민센터를 통한 홍보를 진행할 예정이다.


또한 단계시험 완료 후 수돗물 공급이 재개된 직후에는 일시적으로 흐린 물을 포함한 부유물이 나올 수 있으므로, 수돗물을 충분히 흘려보낸 뒤 사용할 것을 당부했다.

이병선 속초시장은 "시민들이 안심하고 깨끗한 물을 사용할 수 있도록 상수도 관망 관리에 최선을 다해, 안정적인 물 공급이 꾸준히 이뤄지는 급수 환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

