이재명-시진핑 국빈 만찬…韓닭강정·中마라전복 식탁 올라[경주APEC]

문제원기자

입력2025.11.01 18:29

숏뉴스
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 함께한 한-중 정상회담 국빈 만찬에 한국의 닭강정과 중국의 마라 전복이 올라왔다.


이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

대통령실은 1일 경주 국립박물관에서 열린 한-중 정상회담 이후 국빈 만찬에 '중국을 사로잡은 한국의 맛'인 닭강정과 '한국을 사로잡은 중국의 맛'이 담긴 마라 소스 전복을 함께 선보인다고 밝혔다.

대통령실은 "이번 한-중 국빈 만찬에서는 한국과 중국이 오랫동안 음식으로 서로의 문화를 나누며 이어온 교류의 의미를 담았으며, 앞으로도 양국 간 우정과 화합이 이어지기를 바란다는 의미를 표현했다"고 전했다.


귀한 손님을 환영한다는 마음을 표현하기 위해 건강을 기원하는 보양 영계죽과 시 주석이 즐겨 찾는 중국술 몽지람(멍즈란)도 곁들여졌다.


메인 메뉴로는 경주의 한우를 다져 빚은 떡갈비 구이와 백합국, 3찬(취나물, 더덕구이, 배추김치)이 올랐다. 떡갈비는 예로부터 손님을 향한 극진한 환대를 나타냈다고 한다.

올해 한중 수교 33주년을 기념하는 의미를 담아 한국의 삼색 매작과와 삼색 과일도 준비됐다. 또 중국 디저트인 지마구를 보성녹차와 함께 내 만찬의 여운이 오래 기억되기를 바라는 마음을 담았다.


앞서 이 대통령과 시 주석은 이날 오후 97분 동안 정상회담을 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
