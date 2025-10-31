[경주APEC]李, 필리핀 대통령 만나 "마부하이"…답방 약속

마르코스 대통령 "필리핀 방문 초청"

李 "빠른 시간 내 방문하도록 할 것"

이재명 대통령이 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령의 필리핀 초청에 "빠른 시간 내 방문하도록 하겠다"고 화답했다.

31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경북 경주에서 이 대통령은 마르코스 대통령이 "각 급에서 교류가 중요하다"며 "이 자리에서 필리핀 방문을 요청한다"고 하자 이렇게 전했다.

이 대통령은 마르코스 대통령에게 "마부하이"라며 첫 마디를 뗐다. 필리핀어(타갈로그어)로 '환영한다'는 뜻이다. 이 대통령은 "필리핀과 대한민국은 특별한 우방국"이라며 "대한민국이 국난에 처했을 때 필리핀에서 많은 군대를 파견해서 함께 싸워줬다"고 했다.

이어 이 대통령은 "한국 국민들은 필리핀의 기여와 헌신, 희생을 잊지 않고 있다"며 "아주 많은 세월 동안 한국과 필리핀이 우방국가로 서로 지원, 협력해왔지만 이날 대통령 방문을 계기로 더 높은 단계의 밀도 있는 협력관계가 맺어지길 기대한다"고 했다. 이 대통령은 다시 한번 "마부하이"로 마무리했다.

마르코스 대통령은 "대통령님께 당선 축하 전화를 드렸을 때 제가 협의했던 것에 대한 결과들이 이미 많이 나오고 있어 매우 반갑다"며 "우리는 전략적 동반자 관계를 발전시켜 나가고 있다"고 말했다.

이어 마르코스 대통령은 "한국과 필리핀 간 깊은 유대 관계를 잘 유지해주는 데 감사드린다"며 "(양국은) 6·25 전쟁에도 함께 싸웠고 여러 재난이 있을 때 서로 도왔고, 양국 국민 복지를 위해서도 서로 도왔다"고 말했다.

그는 "저희는 몇 가지 이정표를 달성했다"며 "한-필리핀 자유무역협정(FTA)이 체결됐고, 국방 분야에서도 협력이 이어지고 있다"고 했다.

아울러 마르코스 대통령은 "내년엔 필리핀이 아세안(ASEAN) 의장국을 수임한다"며 "아태 지역이 더 번영하도록 규칙에 기반을 둔 국제질서를 증진할 좋은 기회가 될 것이라고 생각한다"고 전했다.





