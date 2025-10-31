금정산 국립공원 됐다… '도심형 국립공원' 첫 사례, 국내 24번째

'금정산국립공원 지정·공원계획 결정' 통과



"부산 시민 오랜 염원, 20년 대장정 결실"

대한민국 국립공원 24호에 금정산이 이름을 올렸다. 부산시민의 오랜 염원이었던 금정산의 국립공원 지정이 마침내 결실을 봤다.

부산시(시장 박형준)는 31일 오후 1시 30분 기후에너지환경부 제1차관이 주재한 제144차 국립공원위원회에서 '금정산국립공원 지정 및 공원계획 결정(안)'이 통과됐다고 알렸다.

부산의 상징 산인 금정산은 이번 결정으로 '대한민국 제24번째 국립공원'으로 지정됐다. 특히 보호지역이 아닌 곳이 국립공원으로 새롭게 지정된 것은 1987년 소백산 이후 37년 만이다.

금정산은 강원 태백산에서 낙동강 하구로 이어지는 국가 핵심 생태축인 낙동정맥에 자리하고 있으며 자연과 역사·문화, 시민의 삶이 공존하는 대표적인 도심 생태공간으로 꼽힌다.

금정산 금샘에서 바라본 풍경.

금정산국립공원의 총면적은 6만6859㎢다. 이 가운데 78%에 해당하는 5만2136㎢는 부산 6개 자치구에, 22%인 14.723㎢는 경남 양산시에 속한다. 이번 지정으로 낙동정맥을 따라 백양산까지 포함됐다.

기후에너지환경부의 '금정산국립공원 지정 타당성조사'에 따르면 금정산은 자연생태, 역사문화, 경관 등 모든 측면에서 국립공원 지정 기준을 충족한 것으로 평가됐다.

멸종위기종 14종을 포함해 1782종의 야생생물이 서식하고 있으며 자연경관 71개소, 문화자원 127점이 분포해 있다. 문화자원 수는 전국 23개 국립공원 중 가장 많고, 연간 탐방객 312만명은 5위 수준이다.

금정산국립공원 지정 논의는 2005년 시민사회에서 처음 제기된 이후 2014년 10만명 서명운동으로 여론이 확산했고 2019년 부산시가 환경부에 공식 건의하면서 본격화됐다.

이 과정에서 시민사회, 환경단체, 종교계, 전문가, 공공기관 등이 지속적으로 공론화를 이어왔다. 금정산국립공원시민추진본부와 금정산국립공원지정시민네트워크 등 80여개 단체가 오랜 기간 시민운동을 전개해온 결과로 평가된다.

그동안 높은 사유지 비율과 복잡한 이해관계로 지정이 지연됐으나 지난해 11월 범어사·금정산국립공원추진본부·부산시 간의 '금정산국립공원 지정동의 및 상생발전 업무협약(MOU)' 체결이 결정적 전환점이 됐다.

범어사를 비롯한 종교계의 협력과 이해관계자들의 동의로 이후 주민설명회와 공청회 등 행정 절차가 속도감 있게 진행돼 이번 지정이 확정됐다.

금정산을 타고 오르는 성곽.

부산시는 이번 지정을 통해 '자연과 도시가 공존하는 부산'이라는 이미지를 국내외에 각인시키고 도시브랜드 가치를 한층 높일 것으로 바라고 있다.

또 금정산 일대의 문화유산 복원과 역사경관 정비를 통해 지역의 역사성과 정체성이 회복될 전망이다. 탐방객은 연간 400만명 이상으로 늘어날 것으로 예상되며 생태관광·환경교육·문화체험 등 일자리 창출 효과도 기대된다.

박형준 부산시장은 "금정산국립공원 지정은 시민의 염원과 공공부문의 꾸준한 추진, 지역사회의 헌신이 함께 만들어낸 부산 공동체의 승리"라며 "금정산을 통해 부산이 대한민국을 대표하는 생태도시이자 지속 가능한 녹색도시로 나아가는 출발점이 될 것"이라고 말했다.

박 시장은 또 "시는 기후에너지환경부, 국립공원공단, 지역사회 등과 협력해 탐방로 정비, 문화유산 복원, 생태계 보전, 주민지원사업 등이 속도감 있게 추진되도록 적극 지원하겠다"며 "금정산을 대한민국 최고의 도심형 국립공원이자 선도모델로 만들겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



