푸본현대생명, 임직원 대상 'AI 활용교육' 실시

최동현기자

입력2025.10.31 15:17

푸본현대생명은 임직원을 대상으로 챗GPT를 비롯한 생성형 인공지능(AI) 활용 교육을 시행하고 있다고 31일 밝혔다.


이번 교육은 임직원들의 디지털 역량을 강화해 조직 전체의 업무 효율성을 높이고 고객에게는 더욱 정교한 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 실시했다.

푸본현대생명, 임직원 대상 'AI 활용교육' 실시
푸본현대생명의 AI 활용교육은 프롬프트 설계와 AI 툴 활용법, 데이터 분석 및 실무 응용 노하우 및 협업 관리 등의 내용을 임직원들과 공유하는 방식으로 진행된다. 고객 응대와 서비스 부분에서도 AI를 활용한 인사이트를 제공하고, 차별화된 고객 서비스를 창출할 기회를 모색했다.


단순 교육 프로그램 외에도 실제적으로 현업에서 생성형 AI를 직접 활용할 수 있도록 다양한 지원을 검토하고 있다.


푸본현대생명 관계자는 "AI 활용교육을 통해 고객 맞춤형 서비스와 업무효율성 제고, 직원들의 디지털 역량 강화까지 이루도록 하겠다"며 "조직 경쟁력을 높여 고객서비스 제공 등 미래성장 동력을 강화할 계획"이라고 전했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
