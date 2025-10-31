본문 바로가기
광명시-광명경찰서, 가정·성폭력 피해 통합 대응 전담팀 운영한다

정두환기자

입력2025.10.31 11:41

'바로희망팀' 구성…상담, 보호, 의료·법률·심리 지원 등 연계
박승원 시장 "폭력·범죄로부터 시민 안전 지키기 위해 최선"

경기도 광명시가 광명경찰서와 손잡고 성폭력·가정폭력 등의 피해자를 종합적으로 지원하기 위한 전담팀을 운영한다.

양동재 광명경찰서장(왼쪽)과 박승원 광명시장이 폭력 피해 통합대응 전담 조직인 '바로대응팀' 운영을 위한 업무협약서를 들어 보이고 있다. 광명시 제공

양동재 광명경찰서장(왼쪽)과 박승원 광명시장이 폭력 피해 통합대응 전담 조직인 '바로대응팀' 운영을 위한 업무협약서를 들어 보이고 있다. 광명시 제공

광명시는 31일 시청 중회의실에서 광명경찰서와 '가정폭력·성폭력 등 공동대응을 위한 바로희망팀 운영을 위한 업무협약'을 체결했다.


신설되는 '바로희망팀'은 가정폭력, 성폭력, 데이트폭력, 스토킹 등의 피해자를 보호하기 위해 설치된 종합 대응 전담 조직이다. 시와 경찰서는 기존 기관별 개별 대응의 한계를 극복하고 초기 상담부터 보호, 의료·법률·심리 지원 등 사후 관리에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 신속하고 체계적으로 피해자의 일상 회복을 돕는다.

사무실은 하안종합사회복지관 신관 3층에 마련돼 다음 달 중순부터 운영을 시작한다. 경찰서 측은 112로 폭력 피해 신고가 접수되면 바로희망팀으로 즉각 연계해 상담부터 맞춤형 후속 지원을 제공한다.


시는 바로희망팀장, 전문상담사, 사회복지사 등 전담 인력을 배치해 바로희망팀 설치·운영을 총괄한다. 경찰서는 학대예방경찰관 인력을 지원한다.


양 기관은 공동 대응체계를 구축해 가정폭력·성폭력 신고 사건 관련 정보를 공유하고, 피해자 보호·지원과 재발 방지를 위한 공동 대응 체계를 강화할 방침이다.

박승원 광명시장은 "이번 협력으로 가정·성 폭력 등에 신속한 대응과 통합 지원이 가능해져 피해자의 회복과 2차 피해 예방에 큰 도움이 될 것"이라며 "폭력과 범죄로부터 시민을 지키고 행복한 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


양동재 광명경찰서장도 "바로희망팀 출범으로 폭력 피해자와 가족들이 보다 신속하고 전문적인 도움을 받을 수 있을 것"이라며 "긴밀한 협력으로 안전하고 신뢰받는 지역사회를 조성하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
