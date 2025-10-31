대구농업마이스터고, 공기업 3명 합격…코레일·토지주택공사·농어촌공사

대구농업마이스터고등학교(교장 서영석)는 2025년 한국철도공사(코레일) 1명, 한국토지주택공사(LH) 1명, 한국농어촌공사 1명 등 3명의 공기업 최종 합격자를 배출하는 성과를 거뒀다고 31일 밝혔다.

지난 7월 14일 한국농어촌공사 기술원에 3학년 스마트농생명과 황채원 학생이 합격했고, 이어 9월 5일 한국토지주택공사(LH) 기술직 조경 분야에 3학년 도시공간조경과 임정준 학생이, 10월 28일에는 한국도시철도공사(코레일) 토목 분야에 3학년 스마트농생명과 전성빈 학생이 최종 합격했다.

대구농업마이스터고의 이러한 취업 성과는 1학년 때부터 단계별 운영해 온 다각화된 취업 지원 프로그램의 결과다. 학교는 개별 학생의 진로 목표에 맞춰 진로 프로그램 운영, 필수 자격증 취득, 학과별 특강, 공기업 면접 컨설팅, 졸업생 특강, NCS 직업기초능력 함양 프로그램 운영 등 각종 취업 지원 프로그램을 운영해 왔다.

또한, 학교는 졸업 후에도 적극적인 추수 지도를 통해 공기업·공공기관 취업 준비생에게 채용 정보를 제공하는 등 다양한 지원을 이어가고 있으며, 이는 졸업생들의 꾸준한 취업 성과로 이어지고 있다.

서영석 교장은 "앞으로도 학교의 교육 목표에 맞춰 학생들이 다양한 적성과 진로를 향해 꿈을 펼칠 수 있도록 학교에서는 아낌없는 지원을 지속적으로 펼쳐나가겠다"라고 말했다.

대구농업마이스터고는 미래 농업을 선도할 기술 인재 양성이라는 교육 목표를 바탕으로, 학생들의 성공적인 취업과 진로 개척을 위해 맞춤형 교육을 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자



