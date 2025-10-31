TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF, 순자산 1조 달성

타임폴리오자산운용은 국내 대표 AI인공지능 밸류체인 투자 액티브 ETF인 'TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브'의 순자산총액(AUM)이 1조원을 돌파했다고 밝혔다.

2023년 5월16일 국내 최초 AI인공지능 밸류체인에 투자하는 액티브 ETF로 상장했다. 글로벌 인공지능 ETF 가운데 두드러진 성장세를 입증했다.

인공지능 밸류체인 전체에 투자하는 액티브 ETF로, 생성형 AI·반도체·클라우드, 인프라, 전력 등 AI인공지능 산업의 핵심 축을 아우르며 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 조정했다. 포트폴리오 상위에는 알파벳, 엔비디아, 테슬라, GE 버노바, SK하이닉스 등 핵심 플랫폼·반도체·전력 인프라 기업들이 포진해 있다.

한국거래소에 따르면 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 상장 이후 누적 280%, 연초 이후 40% 상승하며 꾸준한 성과를 보이고 있다. 업계에서는 안정적인 운용능력을 통해 대한민국 ETF 시장에서 운용을 잘하는 표본으로 자리매김했고 변동성이 높은 AI 관련 섹터 내에서도 일관된 운용 성과를 기록하고 있다는 평가를 받는다.

타임폴리오자산운용 ETF운용본부 김남호 본부장은 "앞으로도 심층 리서치를 통해 AI 산업의 구조적 성장 국면을 선도하고, 실적이 뒷받침되는 기업을 엄정 선별해 기민하게 운용함으로써 일관된 성과를 제공하는 액티브 ETF로 키워가겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



