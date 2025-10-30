충남도, 20년 숙원 '계룡-논산 동서축 도로' 착공



1703억 투입 두마~노성 9.23㎞ 확포장… 이동시간 28분→9분 단축, 지역 상생 신호탄



충남도가 계룡·논산 주민들의 20년 숙원사업인 '두마~노성 지방도 확포장공사'에 착수하며 동서축 교통망 구축에 본격 나섰다.

이번 사업은 도가 자체 예산으로 1703억 원을 투입해 추진하는 대형 인프라 사업으로, 계룡과 논산의 생활권 통합과 국방산업 협력 기반 강화에 속도를 낼 전망이다.

도는 30일 계룡시 종합운동장에서 김태흠 지사를 비롯해 이응우 계룡시장, 백성현 논산시장, 윤길호 계룡건설산업(주) 사장, 성우종 ㈜도원이앤씨 회장, 주민 등 300여 명이 참석한 가운데 '두마~노성 지방도 645호선 확포장공사' 착공식을 개최했다.

이 사업은 도비 1703억 원을 투입해 오는 2030년까지 계룡시 엄사면에서 논산시 상월면을 잇는 9.23㎞ 구간을 왕복 2차로로 신설·개량하는 내용이다.

도로 개통 시 이동거리는 기존 24㎞에서 9.23㎞로, 이동시간은 28분에서 9분으로 대폭 단축돼 지역 간 접근성이 획기적으로 개선된다.

특히 공주 KTX역 접근성이 높아져 계룡 시민의 교통 불편이 해소되고, 국방수도로 불리는 계룡과 논산의 산업·문화 교류가 활성화될 전망이다.

이번 사업은 예산 부족과 조달청 의뢰방식 제약으로 20년간 추진이 지연돼온 현안을 충남도가 '기술제안 입찰' 방식 도입을 통해 자체 해결했다는 점에서도 의미가 크다.

김태흠 지사는 "삼군본부가 있는 계룡과 육군훈련소·국방산단이 위치한 논산은 국방산업의 핵심지로, 이번 도로 개통이 두 지역의 시너지를 극대화할 것"이라며 "도는 사업이 계획된 일정에 따라 차질 없이 완공되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>