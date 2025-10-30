강원도, '국비 10조 시대' 수성 총력…미반영 612억 추가 확보 협력 당부

강원도, 국회의원협의회 간담회 개최

국비 10조시대 지켜내기 위해 협조 당부

미반영 24개 사업 612억 국비 추가확보 방안 등 논의

강원특별법 3차 개정…주요 현안 SOC 등도 협력키로



김진태 강원특별자치도지사는 30일 국회 의원회관에서 도내 지역구 국회의원 7명과 함께 도 국회의원협의회를 열고 2026년도 국비 추가 확보 방안 등을 논의했다.

이번 간담회는 2026년도 정부예산안의 국회 심의가 본격화되는 시점에 맞춰 도와 지역 국회의원 간 협력체계를 강화하기 위해 마련된 자리로, 김 지사를 비롯해 지역구 국회의원 보좌진이 참석해 예산 확보 전략을 중심으로 실무적인 논의를 진행했다.

이 자리에서 도는 올해 국비 10조원 시대를 처음으로 연 성과를 바탕으로 정부 예산안에 미반영된 24개 사업(총 612억원)의 국비 추가 확보 방안을 논의하고 해당 사업들이 국회 심의 과정에서 반드시 반영될 수 있도록 국회의 적극적인 협력을 요청했다.

이와 함께 ▲용문~홍천 광역철도 예타 통과 ▲삼척~강릉 고속화철도 예타 통과 ▲포천~철원 고속도로 예타 통과 ▲소양8교 건설 국비 반영 ▲제5차 국가철도망 구축계획 및 제6차 국도·국지도 건설계획 최대 반영 등 강원지역 주요 SOC 현안과제에 대해서도 폭넓은 논의가 이뤄졌다.

한기호 국회의원(강원 춘천철원화천양구을)은 "지금은 생존경쟁과도 같은 시기"라며 "여야가 힘을 모은다면 소기의 목적을 충분히 달성할 수 있을 것"이라며 "각 상임위에서도 강원도 현안 사업들이 증액 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 부탁드린다"고 밝혔다.

김진태 도지사는 "역대 사상 최초 국비 10조원 시대가 열렸는데, 이제부터가 이를 지켜내기 위한 진짜 시작"이라며 "이제부터는 국회의 시간"이라 강조했다. 또한 "강원특별법 3차 개정안이 더 이상 늦어지지 않도록 국회 차원의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 당부했다.





