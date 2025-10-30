본문 바로가기
[포토] 예비 창업자 만나는 한성숙 장관

윤동주기자

입력2025.10.30 14:48

[포토] 예비 창업자 만나는 한성숙 장관
원본보기 아이콘

한성숙 중소벤처기업부 장과이 30일 강남구 딥스타운S6에서 열린 창업벤처 릴레이 간담회 '창업 루키 오픈 토크'에 참석, 예비 창업자들과 인사를 나누고 있다.





많이 본 뉴스

