재계단체들, 한미 관세협상 타결 결과에 환영 "폭넓은 합의 도달"

한경협·대한상의 잇달아 입장 내놔

한경협 "중요한 외교·경제 성과"

대한상의 "협력 더욱 공고해지길 기대"

우리 경제단체들은 우리나라와 미국 사이에 타결된 관세협상 결과에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 대통령 주최 정상 특별만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령을 영접하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국경제인협회는 19일 낸 논평에서 이번 관세협상 결과에 대해 "금융 패키지를 포함한 폭넓은 합의에 이르렀다"고 평가하며 "진심으로 환영한다"고 했다.

이어 "양국 대통령의 리더십 아래 달성한 중요한 외교·경제 성과"라고 강조하며 "이를 통해 한미 양국이 상호 이익과 공동 번영이라는 대원칙을 공유하고 있음을 재확인시켰다"고 했다. 또한 "자동차, 자동차 부품, 의약품 등 주요 품목에서 우리 기업들이 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 조건의 관세를 적용받게 된 점은 우리 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것"이라고 내다보며 "금융투자가 국내 외환시장에 미치는 영향을 최소화한 점도 시장 안정 차원에서 높이 평가한다"고 했다.

한경협은 또 "우리 경제계는 이번 협상이 미래 산업 협력 기반 확장, 첨단기술·조선·에너지 등 전략 분야 공동투자 확대 등을 통해 한미 경제 동맹을 한 단계 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

대한상공회의소도 "한미 관세협상이 이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 타결된 점을 진심으로 환영한다"면서 "이번 관세협상이 타결됨에 따라 대미 무역, 투자 불확실성이 상당히 해소될 것으로 기대하며 특히 반도체, 자동차, 의약품 등 분야에서 경쟁국에 비해 불리하지 않게 된 점은 다행으로 생각한다"고 입장문을 냈다.

이어 "앞으로 한미 간 신뢰를 바탕으로 첨단산업 분야의 투자와 기술교류, 인적교류 등의 협력이 한 단계 더 공고해질 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.

우리나라와 미국은 전날 관세 협상 세부 내용에 합의했다. 대미 투자펀드 총 3500억달러 중 2000억달러는 현금, 1500억달러는 조선업 협력 방식으로 구성된다. 현금 투자액 2000억달러에 대해선 연간 투자 상한을 200억 달러로 설정했다．





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>