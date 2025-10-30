본문 바로가기
웅진프리드라이프, '2025 대한민국 SNS 대상' 상조 부문 대상

최호경기자

입력2025.10.30 09:08

60초 장례상식 등 사례 우수 평가

웅진프리드라이프는 '2025 대한민국 사회관계망서비스(SNS) 대상'에서 상조 부문 대상을 받았다고 30일 밝혔다.


올해 15회를 맞은 '대한민국 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부 후원으로 기업 및 공공기관의 SNS 채널 운영 현황을 종합 평가해 시상한다.

웅진프리드라이프 SNS 콘텐츠 이미지. 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프 SNS 콘텐츠 이미지. 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프는 '60초 장례상식', '피니시라인' 등 장례 관련 정보를 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 제작한 장례 콘텐츠와 결혼·여행 관련 정보성 콘텐츠를 통해 고객과 활발히 소통한 성과를 인정받았다.

웅진프리드라이프는 이달 기준 유튜브 누적 조회수 5700만회, 블로그 누적 방문자 수 100만명을 기록했다.


웅진프리드라이프 관계자는 "앞으로도 고객 관점의 공감형 콘텐츠를 통해 더 따뜻하고 의미 있는 소통을 이어가겠다"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
