[날씨]전국 큰 일교차…낮 최고기온 17∼21도

임춘한기자

입력2025.10.30 07:35

숏뉴스
목요일인 30일 중부지방은 대체로 맑고, 남부지방과 제주는 오후부터 차차 흐려지겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 긴소매 옷을 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 17∼21도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 8.3도, 인천 9.5도, 수원 5.9도, 춘천 5.6도, 강릉 12.5도, 청주 7.0도, 대전 4.5도, 전주 6.1도, 광주 7.5도, 제주 15.5도, 대구 4.8도, 부산 11.4도, 울산 8.8도, 창원 9.4도 등이다.


바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
