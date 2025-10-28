[2025국감]여야, 캄보디아 사태 정부 대응 질타…조현 "깊은 사과"

외교부 늑장 대응에 질타 쏟아져

조현 "코리아 전담반 설치 등 대응 총력"

여야가 28일 외교부 종합감사에서 캄보디아 사태에 대한 정부의 부실 대응을 한목소리로 질타했다.

이날 국회 외교통일위원회는 외교부 등에 대한 종합감사에서 해외 범죄조직에 의한 한국인 범죄 피해가 잇따른 캄보디아 사태에 대한 정부의 대응을 도마 위에 올렸다.

외통위원장인 김석기 국민의힘 의원은 "어제 대통령께서 캄보디아 총리를 만나 전담반 구성에 합의했는데 왜 진작에 이런 대책을 세우지 않았나"라며 "정부가 진작에 총력 대응을 하고 대통령이 전면에 나섰다면 사망 사건은 없었을지도 모른다"고 비판했다.

같은 당 김기웅 의원은 "(캄보디아 한국인 대학생 고문 사망) 사건 보고 후 대통령, 국무총리, 장관, 안보실장 할 것 없이 (현지 공관에) 전화 한번 한 적이 없다"며 "그에 따른 조치도 합당하게 있어야 한다"고 지적했다.

송언석 국민의힘 의원도 "8월 10일 (정부가) 사건을 알았을 때는 사망 원인이 분명하지 않았으며 일반사고로 보고돼 위험성을 몰랐다고 했는데 위증 아니냐"며 "문제가 심각한 것도 몰랐고 원인도 보고 안 했다고 얘기한 것은 명백한 거짓말"이라고 꼬집었다. 이에 조현 외교부 장관의 사과를 요구하기도 했다.

더불어민주당도 정부의 소홀한 대응을 문제 삼았다. 한정애 민주당 의원은 "영사 콜센터 (신고) 현황이 급속히 증가하는 등 국민들이 위기 신호를 끊임없이 보냈고 징후는 여러 군데에서 나타났음에도 (현지) 경찰력의 도움을 청하는 데 소홀했다"고 말했다.

홍기원 민주당 의원도 "본부에서 지시한 것은 '그런 신고 하면 적극적으로 대응하라'는 것과 문자로 '캄보디아 취업사기 조심하라'고 보낸 것뿐"이라며 "본부가 직무 유기해서 이런 일이 벌어져 동포들과 대사관 직원들이 그렇게 고통받는데 장관은 별다른 대책이 없다"고 짚었다.

이날 조 장관은 현안 보고를 통해 한·캄보디아 정부가 문제 해결을 위한 '코리아 전담반'을 11월부터 가동하기로 했다며 향후 대응 방안을 설명했다. 조 장관은 "캄보디아 내 우리 국민 취업 사기와 감금 피해 급증으로 심려를 끼쳐드린 데 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "이번 일을 발판 삼아 국민의 생명과 안전을 지키는 데 한 치의 소홀함이 없도록 정진해 나가겠다"고 밝혔다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>