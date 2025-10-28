본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

호스피탈리티 AI 기업 온다, 75억원 시리즈B 브릿지 투자 유치

김철현기자

입력2025.10.28 15:49

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고위드·스퀘어벤처스 등 기존 투자사 추가 투자

호스피탈리티 인공지능(AI) 기업 온다(ONDA)는 75억원 규모의 시리즈B 브릿지 투자를 유치했다고 28일 밝혔다. 이번 투자는 고위드와 스퀘어벤처스 등 기존 투자사들이 후속 투자에 참여해 온다의 지속적인 성장성에 신뢰를 더했다. 비전에쿼티파트너스는 신규 투자사로 합류했다.

호스피탈리티 AI 기업 온다, 75억원 시리즈B 브릿지 투자 유치
AD
원본보기 아이콘

온다는 이번에 확보한 투자금을 AI 기반 프로덕트 고도화에 집중적으로 투입해 시장 지배력을 더욱 공고히 할 계획이다. 온다의 대표 서비스로는 온라인 통합 판매 플랫폼 '온다 허브(ONDA HUB)'와 이와 결합된 펜션 등 중소형 숙박업주를 위한 PMS(예약관리 시스템) '펜션플러스', 일반 호텔을 위한 차세대 채널매니저(CMS) 호텔플러스가 있다.


오현석 온다 대표는 "이번 투자를 발판으로 숙박업주들이 실질적인 운영 효율화를 체감할 수 있는 혁신적인 AI 프로덕트를 선보여 '숙박산업의 바른 내일'을 앞당기는 데 집중하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기