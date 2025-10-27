본문 바로가기
[2025국감]자사주 활용 꼼수 진화에 이찬진 "실효적 방안 준비할 것"

유현석기자

입력2025.10.27 17:58

최근 상장 기업들이 자사주 소각을 회피하기 위해 교환사채(EB) 발행 및 주가수익스왑(PRS) 계약을 하는 것에 대해 이찬진 금융감독원장이 "필요시 제도개선 등 실효적인 방안을 준비할 것"이라고 밝혔다.

이찬진 금융감독원장은 27일 오후 국회 정무위원회 국정감사에서 신장식 조국혁신당 의원이 EB 발행 공시내용을 강화하자마자 PRS가 나온 것에 대한 대책이 있냐는 질문에 이같이 답했다.


최근 여당을 중심으로 국회에서 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정이 논의되고 있는 가운데 기업들이 자사주 소각 부담을 피하기 위해 EB 발행 등에 나섰다. 그러자 금감원은 EB 발행 공시 강화를 통해 문턱을 높였다. 하지만 이런 대책이 나오자마자 기업들은 PRS와 같은 방식으로 우회로를 찾고 있다.

이찬진 원장은 "금투사들이 공정한 시장 조성자 역할이 왜곡되지 않아야 되는데 편법들이 양산되고 있는 상황"이라며 "어떻게 규제할지, 부서에서 준비해서 실효적인 방안 강구하도록 할 것"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
