양주시, 2025년 양주시 사회복지박람회 성황리에 개최

경기 양주시와 양주시지역사회보장협의체(공동위원장 채정선)가 공동주관으로 지난 25일 사회복지의 날을 기념해 옥정호수공원에서 '2025년 양주시 사회복지박람회'를 개최했다.

강수현 양주시장이 지난 25일 사회복지의 날을 기념해 옥정호수공원에서 '2025년 양주시 사회복지박람회'에서 인사말을 하고 있다. 양주시 제공

이번 박람회는 '시민과 복지를 잇다, 함께하는 양주시'를 주제로 관내 29개 사회복지기관과 시설, 읍면동지역사회보장협의체 등이 참여해 다양한 체험과 홍보 부스를 운영했다.

특히, ▲복지 골든벨 ▲장애인-비장애인 합동 걷기 대회 ▲사물놀이 ▲밴드 공연 등 다채로운 이벤트가 마련되어 시민들이 사회복지의 의미를 쉽고 즐겁게 느낄 수 있었다.

채정선 공동위원장은 "박람회 준비와 운영을 위해 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며, 이번 행사가 시민들에게 축제처럼 다가가는 복지의 장이 되었기를 바란다"고 말했다.

강수현 양주시장은 "이번 사회복지박람회를 통해 시민들이 시에서 운영하는 복지 정책에 대해 관심을 갖는 계기가 되기를 바란다"며, "행복한 복지도시 양주시가 실현될 수 있도록 관내 사회복지기관·단체, 그리고 시민 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



