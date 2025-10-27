[포토] 갑자기 초겨울

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 2025.10.27 조용준 기자







