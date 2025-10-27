롯데-KOTRA, 오스트리아서 4990만불 수출상담 성과

롯데홈쇼핑, 빈서 '롯데 브랜드 엑스포' 개최

중기 해외진출 지원 상생 프로그램

2016년부터 21차례 개최

누적 수출 상담금액 1조7340억원

롯데홈쇼핑은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 오스트리아 빈에서 '롯데 브랜드 엑스포 in 중앙유럽'을 개최하고 약 4990만 달러(약 718억원) 규모의 수출상담 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

롯데홈쇼핑이 23~25일 오스트리아 빈에서 열린 '롯데 브랜드 엑스포 in 중앙유럽' 현장에서 뷰티 브랜드 '카보테'와 유럽시장 진출을 위한 업무협약을 체결한 가운데 김재겸 롯데홈쇼핑 대표(오른쪽)와 오미리암 카보테 대표가 협약식에서 기념촬영하고 있다.

롯데 브랜드 엑스포는 롯데홈쇼핑이 국내 중소기업의 해외 진출을 돕기 위해 2016년부터 시작한 상생 프로그램이다. 2022년부터는 롯데그룹 차원으로 확대돼 다양한 중소기업이 참여하는 대표적인 동반성장 프로그램으로 자리매김했다.

지난 23일부터 25일까지 열린 올해 행사에는 국내 우수 중소기업 50개 사가 참여했다. 이들은 독일과 프랑스, 헝가리, 루마니아 등 유럽 76개 사의 바이어 200여명에게 K뷰티와 K푸드 등 한국 제품을 알렸다. 누적 상담 건수는 575건을 기록했다.

수출상담회 현장에서는 현지 기업의 약 80% 이상이 적극적인 계약 진행 의사를 밝혔다. 지난 5월 파리에서 열린 롯데 브랜드 엑스포에 참여한 유럽 12개 사 바이어들도 재방문했다. 롯데홈쇼핑은 현장에서 뷰티 전문 유통 채널 '카보테'와 유럽시장 진출을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 "유럽 진출의 주요 거점인 오스트리아 빈에서 K뷰티를 비롯한 국내 중소기업의 우수 제품들이 현지 바이어와 소비자들로부터 뜨거운 반응을 얻었다"며 "롯데그룹의 대표 상생 플랫폼인 롯데 브랜드 엑스포를 지속적으로 운영해 국내 중소기업이 세계 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 롯데 브랜드 엑스포는 지금까지 21차례 행사를 개최해 누적 상담 건수 1만955건, 수출 상담금액 1조7340억원을 기록했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



