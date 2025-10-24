수도권 오피스텔서 성매매 알선 일당 적발…성매수 17명은 공직자

수도권 일대 오피스텔에서 성매매를 알선한 업소 관계자들과 성 매수 남성들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

인천경찰청 범죄예방질서계는 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 성매매 업주 30대 남성 A씨를 구속하고, 업소 실장 3명과 성매매 여성 67명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰은 또 성 매수를 한 B씨 등 20∼60대 남성 590명도 불구속 입건했다. 특히 이 가운데 17명은 공무원이나 공공기관 직원 등 공직자로 확인돼 각 기관에 비위 사실을 통보했다.

-성매매 업소 내부 모습. 인천경찰청 AD 원본보기 아이콘

A씨 등은 2022년 10월부터 지난 2월까지 수도권 오피스텔 20여곳을 빌려 B씨 등에 성매매를 알선한 혐의를 받고 있다. 이들은 성매매 알선 사이트에 광고를 올린 뒤 사전 예약한 성 매수자들에게 문자, 카카오톡, 텔레그램 등으로 성매매 시간·장소를 안내한 것으로 조사됐다.

A씨 등은 수사기관의 단속을 피하려고 수시로 사무실을 옮기면서 이른바 '대포폰'과 CCTV 등을 활용했다. 또 성 매수자의 나이·직업·인상착의 등 정보를 체계적으로 관리하고 성매매 대금은 현금으로 받았다.

경찰은 수사 과정에서 A씨 등이 40억원의 범죄 수익을 챙긴 것으로 파악했으며, 이 중 12억원은 기소 전 추징보전으로 동결했다.

경찰 관계자는 "임차한 오피스텔의 수, 범죄수익 규모, 입건된 인원 등으로 볼 때 대규모 조직형 성매매 알선 업소에 해당한다"며 "전국적으로도 오피스텔에서 성매매가 성행하고 있어 근절될 때까지 단속을 이어 나갈 방침"이라고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



