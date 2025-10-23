[날씨]선선한 늦가을 기온…서울 출근길 11도

24일 전국에는 선선한 늦가을 날씨가 예상된다. 중국 북부에 위치한 고기압 영향으로 전국 대부분 지역이 맑다가 오후부터 구름이 많아지겠다. 아침 최저기온은 8~15도, 낮 최고기온은 13~24도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠다.

서울 지역은 아침 최저기온 11도, 낮에는 20도까지 올라가겠다. 부산은 15~23도로 예상된다. 강원영동과 경북동해안은 비가 내리고, 부산과 울산에도 산발적으로 비가 오겠다. 강원영동북부는 25일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

강원영동은 20~80㎜(북부 100㎜ 이상), 울릉도·독도 10~50㎜, 경북동해안 및 북동산지 5~20㎜, 부산·울산 5㎜ 내외다.특히 강원영동북부는 오전까지 시간당 20~30㎜ 이상의 집중호우가 예상돼 비 피해에 유의해야 한다.

제주에는 24일까지, 동해안과 남해안에는 25일까지 순간풍속 시속 55㎞ 내외의 강풍이 불 것으로 예상돼 안전에 주의가 필요하다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



